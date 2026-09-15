Korus, The Equity Club diventa azionista di maggioranza mentre Theorikon entra nel capitale

(Teleborsa) - The Equity Club (TEC), club deal guidato da Roberto Ferraresi e Filippo Penatti e promosso da Mediobanca, rinnova il proprio impegno in Korus avviando una nuova fase di crescita che potrà contare anche sull'ingresso nel capitale di Theorikon Industrial Fund, fondo di private equity fondato e guidato da Alessandro Alunni Bravi e attivo nel settore del tech e del motorsport.



L'operazione ha visto l'acquisizione, da parte del veicolo di nuova costituzione K-TEC, del capitale di Korus detenuto da TEC Racing, società attraverso la quale The Equity Club ha avviato nel 2023 il progetto industriale che ha portato alla nascita del Gruppo Korus. A seguito dell'operazione, i clienti chiamati a raccolta da Mediobanca Private Banking diventeranno azionisti di maggioranza di Korus, mentre Theorikon deterrà una significativa quota di minoranza quale partner strategico di lungo periodo, apportando competenze industriali, esperienza internazionale e un network di primo piano nel settore del motorsport. Il management di Korus manterrà altresì una partecipazione nel capitale della società e continuerà a guidare il Gruppo. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'accordo.



Nel 2025 il Gruppo Korus ha registrato ricavi per circa 148 milioni di euro e un EBITDA di circa 26 milioni di euro, impiegando oltre 350 persone. Tra le società di maggiore rilievo figurano Tatuus, costruttore di vetture da competizione per le categorie propedeutiche alla Formula 1, utilizzate durante il proprio percorso di crescita da 20 dei 22 piloti attualmente presenti in Formula 1, e ATM-Autotecnica Motori, tra i costruttori di motori da competizione più importanti al mondo. Nel settembre 2026 inoltre, Korus ha annunciato l'acquisizione di LeCont, storico brand italiano specializzato nella produzione di pneumatici per kart e competizioni automobilistiche.



La nuova operazione consentirà al Gruppo di proseguire il proprio percorso di sviluppo: il piano industriale prevede il raggiungimento di oltre 220 milioni di euro di ricavi entro il 2031, facendo leva sulla crescita organica, anche attraverso nuove opportunità di business nell'entertainment e programmi pluriennali con OEM, sull'ulteriore espansione internazionale mediante una strategia commerciale coordinata per aree di business e sul proseguimento della strategia di M&A in un settore come il motorsport che offre ancora significative opportunità di consolidamento.



"L'investimento in Korus iniziato nel 2023 rappresenta un esempio concreto del modello di The Equity Club: individuare eccellenze industriali italiane, accompagnarne la crescita attraverso una strategia di aggregazione per creare piattaforme capaci di competere su scala internazionale - ha detto Roberto Ferraresi, Co-CEO di The Equity Club - In poco più di tre anni, insieme al management, abbiamo costruito uno dei principali gruppi industriali indipendenti del motorsport. La decisione di reinvestire testimonia la nostra fiducia nelle prospettive del Gruppo e nella qualità del CEO e di tutto il management di Korus. L'ingresso di Theorikon Industrial Fund rafforza ulteriormente il progetto grazie a competenze industriali e ad un network internazionale di assoluto livello".

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