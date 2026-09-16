ABC Company chiude nuova tranche dell'aumento di capitale per 420 mila euro

(Teleborsa) - ABC Company , società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha concluso una tranche dell'aumento di capitale scindibile deliberato in data 17 dicembre 2025 dal CdA e ha ottenuto sottoscrizioni per 105.000 nuove azioni di categoria A a un prezzo di 4 euro per un controvalore complessivo pari a 420 mila euro. Sono state anche sottoscritte 52.500 azioni di categoria B.



Con la chiusura della tranche, ABC prosegue il percorso di ampliamento della propria base azionaria, che conta oltre 100 soci tra imprenditori, famiglie, family office, banche, fondi e investitori istituzionali, portatori di competenze, relazioni e network industriali. Dal 2021, ABC ha raccolto complessivamente circa 70 milioni di euro, di cui oltre 40 milioni tramite aumenti di capitale e circa 30 milioni attraverso i club deal promossi dalla società

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