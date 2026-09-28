Circle Group, semestre in crescita a doppia cifra e guidance 2026 alzata

(Teleborsa) - Il Cda di Circle ha approvato la semestrale al 30 giugno 2026. Il valore della produzione sale a 15,8 milioni di euro da 11,8 milioni (+34%), l'Ebitda a 3,8 milioni da 2,7 milioni (+44%, margine al 24,3% dal 22,6%), l'Ebit a 2,2 milioni (+76%) e l'utile netto a 1,7 milioni (+65%).



I prodotti software proprietari crescono dell'11% a 4,6 milioni e i servizi federativi Milos® del 75% a 1,6 milioni. Il backlog è a 36,7 milioni (34,1 a fine 2025). La posizione finanziaria netta è positiva per 4,8 milioni (1,0 milioni a dicembre), e per circa 7,3 milioni includendo 2,5 milioni di crediti verso la Ue. Il patrimonio netto sale a 21,3 milioni.



Alla luce dei risultati, la guidance 2026 è rivista al rialzo: valore della produzione a 29,4-31,0 milioni (da 27,2-28,8) ed Ebitda a 6,8-7,4 milioni (da 6,3-7,1).



"Il primo semestre del 2026 conferma con grande chiarezza la solidità del percorso di crescita di CIRCLE Group e la capacità del nostro modello di business di generare valore anche in un contesto macroeconomico complesso", ha dichiarato il presidente e ceo Luca Abatello, sottolineando che la crescita dell'Ebitda "riflette non soltanto la crescita del business, ma anche la qualità dei ricavi generati".



"Guardiamo alla seconda parte dell’anno con fiducia. La consistenza del backlog, la continuità dei progetti europei e pluriennali e il nuovo Accordo per l’Innovazione assicurano al Gruppo un’elevata visibilità sulla programmazione delle attività e degli investimenti dei prossimi anni – ha aggiunto Abatello –. A questi elementi si affiancano lo sviluppo dei progetti strategici legati ai nodi logistici e intermodali e il crescente investimento nell’Intelligenza Artificiale, attraverso il polo interno dedicato e lo sviluppo di MILOS SYNAPSE, nuova soluzione che amplia ulteriormente le funzionalità dell’ecosistema tecnologico proprietario, ma aperto, del Gruppo".

Condividi

```