Circle Group, valore della produzione +34% a 15,8 milioni nel primo semestre, backlog di 36,7 milioni

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Circle Group ha registrato un valore della produzione consolidato pari a 15,8 milioni di euro, in crescita del 34% annuo.



I Prodotti Software Proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud, registrano un incremento dell'11% e i Servizi Federativi Milos del 75%.



Il Backlog a fine giugno 2026 è pari a 36,7 milioni (34,1 milioni a fine 2025), elaborato sulla base di dati gestionali e con visibilità fino al 31 dicembre 2027 (ad eccezione dei progetti europei fino a scadenza).



La Posizione Finanziaria Netta (cash positive) è significativamente migliorata attestandosi a 4,8 milioni rispetto cash positive per 2,6 Milioni al 31 dicembre 2025.

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