Spagna, frenano le vendite al dettaglio anche ad agosto
(Teleborsa) - Frena il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di agosto. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una discesa dello 0,4% su base annua (dato destagionalizzato), dopo il -0,4% riportato a giugno.
Su base mensile si registra un aumento dello 0,3% dopo il -1% del mese precedente.
La serie grezza (non destagionalizzata) registra un decremento pari all'1,1% su base annuale dal -0,3% precedente.
(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)
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