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Germania, vendite al dettaglio di agosto in recupero a +1,3% su mese e -0,4% su anno

Economia, Macroeconomia
Germania, vendite al dettaglio di agosto in recupero a +1,3% su mese e -0,4% su anno
(Teleborsa) - Segnali di recupero dal commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini reali hanno registrato ad agosto 2026 un aumento dell'1,3% su mese, contro il +1,6% atteso dagli analisti e dopo il -3,2% di luglio (dato rivisto da -3,4%).

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), la variazione annua si attesta a -0,4%, migliore rispetto al -2,2% (rivisto da -2,5%) registrato a luglio.
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