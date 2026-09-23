Avio, Intesa ipotizza aumento stime con forte incremento dei lanci prospettato da ESA

(Teleborsa) - L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) prevede un forte incremento del ritmo dei lanci orbitali nei prossimi anni, secondo quanto detto da Geraldine Naja, Director of Space Transportation presso l'ESA, al giornale francese "La Tribune".



"Per il momento è previsto un aumento graduale in due fasi: raggiungere un ritmo di 12 lanci di Ariane 6 all'anno entro la fine del 2029, per poi passare a 15, tenendo presente che per allora avremo una visione più chiara del triennio successivo". Per quanto riguarda Vega-C, l'ESA prevede di "arrivare fino a sei lanci (rispetto ai tre del 2026), o addirittura nove se necessario", osserva Naja, pur riconoscendo che l'obiettivo dei nove voli potrebbe essere "un po' più complesso" da raggiungere.



Entro il 2030, il Centro Spaziale della Guyana (CSG) potrebbe avvicinarsi - o addirittura raggiungere - la soglia dei 30 lanci. "Non è impossibile; potremmo arrivare non molto lontano dai 30 lanci", stima Naja. A quel punto, il CSG gestirebbe tra i 12 e i 15 voli di Ariane 6 e sei voli di Vega-C, per un totale di circa 20 lanci per i due vettori. A questi si aggiungerebbero una decina di voli effettuati da piccoli lanciatori.



Nelle loro stime attuali su Avio , gli analisti di Intesa Sanpaolo prevedono 9-11,5 lanci per Ariane 6 nel periodo 2030-2035, mentre per Vega-C ipotizzano rispettivamente 5-7,5 lanci. Qualora i lanci di Ariane 6 e Vega C dovessero raggiungere gli obiettivi annunciati dall'ESA, secondo i calcoli preliminari potrebbero incrementare le stime su Avio per il periodo 2030-2035 di 117-176 milioni di euro, una cifra pari a circa l'11% delle stime attuali. L'impatto sull'EBITDA sarebbe analogo.

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