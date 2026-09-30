Eprcomunicazione, valore della produzione in crescita del 29% nel semestre e ritorno all'utile

(Teleborsa) - Eprcomunicazione , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione in crescita del 29% a 6,6 milioni di euro, un EBITDA di 649 mila euro e un utile netto di 184 mila euro, rispetto alla perdita di 26 mila euro dello stesso periodo del 2025. La crescita riflette il primo consolidamento di Cernuto Pizzigoni & Partners e Centrale Comunicazione, che hanno portato ricavi per 0,5 milioni, oltre alla crescita organica della controllata Justbit. Il CdA ha inoltre nominato Vicepresidente Aldo Iaquinta, CEO di Aimuw, società del broker assicurativo Willis.



I risultati



Il valore della produzione si è attestato a 6,6 milioni di euro, contro i 5,1 milioni del primo semestre 2025. Nel semestre il gruppo ha acquisito nuovi clienti, tra cui Aiscat, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Modena, Baglietto, Telefono Azzurro, Ispra, Alpla e Iberdrola, mentre la controllata Justbit ha aggiunto Mazda Italia e Campus Bio-Medico di Roma.



L'EBITDA è pari a 649 mila euro, contro i 693 mila dell'anno precedente, con un'incidenza sui ricavi scesa dal 13% al 10%, perché i costi diretti sulle commesse sono aumentati del 50% a 3,75 milioni, più che proporzionalmente ai ricavi. Il costo del personale è salito del 13% a 1,87 milioni, con 84 risorse, e i costi generali del 24%. L'EBIT è cresciuto a 312 mila euro (196 mila), mentre il risultato netto si è attestato a 184 mila euro: il miglioramento, precisa la società, è interamente di natura non operativa, legato al venir meno delle sopravvenienze passive del 2025 e al minor carico fiscale per l'adesione al concordato preventivo biennale.



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 514 mila euro, rispetto ai 2,07 milioni di fine 2025.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita che il Gruppo che fa capo a Eprcomunicazione ha intrapreso negli ultimi anni - ha dichiarato Daniele Albanese, CEO di Eprcomunicazione - L'incremento significativo del valore della produzione e la tenuta della redditività dimostrano la capacità del Gruppo di attrarre nuovi clienti e di consolidare le relazioni con quelli esistenti, valorizzando al contempo le competenze delle nostre persone. L'acquisizione del 51% di Cernuto Pizzigoni & Partners e del 100% di Centrale con la loro capacità creativa rappresentano tappe fondamentali di una strategia volta a ampliare l'offerta integrata di comunicazione e digital transformation. Il nuovo assetto operativo di Justbit e la prossima costituzione di una Unit dedicata all'AI rafforzano la prospettiva di un gruppo integrato capace di coniugare advocacy e soluzioni tecnologiche avanzate. Guardiamo al futuro con fiducia e con la consapevolezza che le scelte fatte oggi costruiscono le basi per una crescita duratura e di qualità".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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