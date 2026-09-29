Eukedos, valore della produzione sale a 27,2 milioni e torna in utile nel semestre

(Teleborsa) - Il Gruppo Eukedos ha chiuso il primo semestre 2026 tornando in utile di gruppo di 446 mila euro, a fronte di una perdita di 760 mila euro nel primo semestre 2025. Il valore della produzione consolidato è aumentato a 27,2 milioni, dai 25,8 milioni del semestre di confronto e l'Ebitda consolidato si è attestato a 6,3 milioni, in espansione dai 5,1 milioni del 1H25. La posizione finanziaria netta consolidata è negativa per 130,2 milioni, in aumento da 128,8 milioni di fine 2025, significativamente influenzata dall’impatto della contabilizzazione ai sensi dell’IFRS 16 dei contratti di locazione (al netto dell’IFRS 16 pari a 72,8 milioni, 71,2 milioni al 31 dicembre

2025).



Area Care



Il Valore della Produzione si è attestato a 26,9 milioni registrando un incremento in valore assoluto di euro 1,3 milioni rispetto al risultato del 30 giugno 2025 pari a 25,6 milioni. La percentuale di occupazione si è attestata al 30 giugno 2026 al 82,6%.



Il Margine Operativo Lordo risulta pari a 6,7 milioni ed il Margine Operativo Netto risulta pari a 4,2 milioni, mentre al 30 giugno 2025 erano rispettivamente 5,7 milioni e 3,4 milioni.



Area Corporate



Nel semestre la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività prevalentemente nei confronti delle proprie controllate registrando un Margine Operativo Lordo e un Margine Operativo Netto rispettivamente negativi per 391 mila euro (negativo per 540 mila euro al 30 giugno 2025) e 426 mila euro (negativo per euro 575 mila al 30 giugno 2025).



Area Immobiliare



L’area ha prodotto ricavi per 291 mila euro e un Margine Operativo Netto negativo di 415 mila euro.



L'outlook



Il Gruppo sta procedendo il proprio piano di sviluppo rivolgendosi sempre più alla realizzazione o acquisto degli immobili dentro cui vengono svolte le gestioni tipiche del settore di appartenenza. Procedono i lavori di ultimazione delle nuove strutture con l’obiettivo di migliorare la struttura dei costi per locazione. L'efficientamento energetico è divenuto uno degli obiettivi prioritari del gruppo e in tal senso sono già in corso dei progetti che vedranno la luce nel corso del presente esercizio.

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