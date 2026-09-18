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USA, produzione industriale e manifatturiera di agosto rallentano su base mensile a flat e -0,3%

Economia, Macroeconomia
USA, produzione industriale e manifatturiera di agosto rallentano su base mensile a flat e -0,3%
(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale di agosto è risultata invariata su base mensile, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e al +0,2% di luglio.

Su base annua, l'incremento è stato dell'1,4%, accelerando dal precedente +1,1%.

La produzione manifatturiera è invece scesa dello 0,3% su mese, contro una previsione di +0,3% e del +0,2 del mese precedente.

Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali è rimasta al 76,3%, sostanzialmente in linea al 76,4% stimato.

(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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