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Borgosesia, Modefinance conferma rating di merito creditizio A3-

Finanza, Rating
Borgosesia, Modefinance conferma rating di merito creditizio A3-
(Teleborsa) - Modefinance, in sede di revisione del rating pubblico al merito creditizio di Borgosesia, società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha confermato lo stesso al livello A3-. Tale valutazione - equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali - risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.
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