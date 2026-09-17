Intercos prosegue il buyback, acquistate azioni per 1,66 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos ha comunicato di aver acquistato, tra il 10 e il 16 settembre 2026, complessivamente 132.900 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,4958 euro per un controvalore pari a 1.660.695,00 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



Al 16 settembre il produttore di prodotti cosmetici detiene 3.241.480 azioni proprie pari al 3,3627% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, nuovo spunto rialzista per Intercos , che guadagna bene e porta a casa un +1,59%.

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