Madrid: andamento sostenuto per Telefonica

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda di telefonia spagnola , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.



La tendenza ad una settimana della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Telefonica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,251 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,301. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,217.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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