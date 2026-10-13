Madrid: andamento sostenuto per Telefonica
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda di telefonia spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.
La tendenza ad una settimana della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Telefonica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,251 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,301. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,217.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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