Credem rinnova il programma di cambiali finanziarie da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Credito Emiliano ha rinnovato, in data di ieri 17 settembre 2026, il proprio programma di cambiali finanziarie (Multi-Currency Commercial Paper Programme) costituito nel 2023 e finalizzato alla diversificazione delle proprie fonti di finanziamento.



Per il tramite del Programma potranno essere emessi strumenti di debito a breve termine destinati a investitori qualificati, in forma dematerializzata accentrata presso Euronext Securities Milan, con scadenze comprese tra 1 e 12 mesi e valuta in euro, USD o GBP.



Tra le principali novità di questo aggiornamento figurano: Ammissione a quotazione: Borsa Italiana ha rilasciato una dichiarazione di ammissibilità alla quotazione degli strumenti emessi nell’ambito del Programma sul segmento professionale del mercato Euronext Access Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana; Ampliamento del gruppo dei Dealer: l'ingresso di nuovi intermediari per affiancare l'Arranger Crédit Agricole CIB. Il gruppo dei Dealer include ora Banca Akros S.p.A., Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, Equita SIM S.p.A. e ING Bank N.V..



Il Programma è stato predisposto in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nel Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) e ha ricevuto la relativa certificazione di conformità (STEP Label).



I rating attribuiti al Programma sono F2 da parte di Fitch Ratings e P-2 da parte di Moody's.



Ai fini dell’aggiornamento del Programma, Credito Emiliano è stato assistito dallo studio legale Hogan Lovells Cadwalader, mentre l'Arranger e i Dealer sono stati assistiti dallo studio legale Chiomenti. Citibank, N.A. agisce in qualità di Paying Agent.







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