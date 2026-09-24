Banco Desio, S&P Global migliora l’ESG Score a 58/100

(Teleborsa) - S&P Global ha innalzato a 58/100 l'S&P Global ESG Score di Banco Desio , in crescita di 21 punti rispetto al 37/100 del 2023. Il miglioramento dello score, spiega l’istituto in una nota, riflette i progressi compiuti dal Gruppo nell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) all'interno delle strategie aziendali, dei processi operativi e del sistema di governo societario, in coerenza con il percorso delineato dal Piano Industriale Beyond26.



"Il miglioramento dello score rappresenta un riscontro concreto del lavoro svolto dall'intera organizzazione nel percorso di integrazione della sostenibilità nelle attività del Gruppo", ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio. "Questo risultato, oltre a rafforzare il nostro posizionamento, ci incoraggia a proseguire con determinazione lungo il percorso di crescita sostenibile, contribuendo al consolidamento del ruolo di Banco Desio quale operatore attento alla creazione di valore nel lungo termine".



Banco Desio continuerà a investire nell'evoluzione del proprio modello di sostenibilità, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la resilienza del Gruppo, la capacità di generare valore per gli stakeholder e il proprio posizionamento nel panorama finanziario di riferimento.

Condividi

```