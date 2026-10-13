Parigi: movimento negativo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Ribasso per il microchip-maker italo-francese, che presenta una flessione del 3,09%.
L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di semiconduttori. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, STMicroelectronics evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 44,62 Euro. Primo supporto a 43,31. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 42,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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