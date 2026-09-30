AATech, il Valore della Produzione vola a 7,4 milioni nel primo semestre (+662%)

Torna l'utile a 2,46 milioni di euro.

(Teleborsa) - AATech , tech venture builder quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con un forte balzo dei volumi d'affari e un netto recupero di redditività. Il Valore della Produzione Adjusted si attesta a 7,40 milioni di euro, segnando un incremento del 662% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il risultato netto torna in territorio positivo a 2,46 milioni di euro.



I risultati



Nel primo semestre 2026, il Valore della Produzione Adjusted del Gruppo è pari a 7,40 milioni di euro (0,97 milioni al 30 giugno 2025), con ricavi delle vendite a 4,98 milioni (+639%). L'EBITDA Adjusted torna positivo per 1,74 milioni di euro, a fronte del dato negativo di 0,42 milioni registrato nei primi sei mesi del 2025. L'EBIT Adjusted si posiziona a 0,27 milioni di euro, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,47 milioni. L'Utile Netto di Gruppo si attesta a 2,46 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,78 milioni del pari periodo 2025. L'Indebitamento Finanziario Netto (PFN) evidenzia una posizione pari a 7,72 milioni di euro. Per quanto riguarda la sola capogruppo AATech S.p.A., il Valore della Produzione raggiunge 1,31 milioni di euro (+73%), l'EBITDA è positivo per 0,39 milioni, l'Utile Netto si attesta a 4 mila euro e la PFN migliora a 3,63 milioni.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 rappresenta un punto di svolta fondamentale per il Gruppo", ha commentato Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech. "Grazie alle recenti operazioni straordinarie, AATech si propone ora come piattaforma integrata capace di supportare banche e intermediari lungo l'intera filiera del credito. Abbiamo rafforzato le competenze nel credit servicing, nella compliance e nei servizi operativi, confermando un impegno costante in investimenti tecnologici su cloud e intelligenza artificiale. Tali risultati semestrali confermano la validità della strategia industriale adottata, ponendo basi solide per la futura crescita del Gruppo".



L'outlook



La società ha confermato integralmente i target finanziari previsti dal Piano Industriale 2025-2027. Per l'esercizio 2027 si stima un Valore della Produzione compreso tra 18,0 e 20,0 milioni di euro, con un EBITDA Target compreso tra 5,4 e 6,2 milioni di euro e una progressiva riduzione della Posizione Finanziaria Netta, prevista tra 0,5 e 1,0 milioni di euro.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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