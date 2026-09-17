AATech, CdA nomina Greta Antonini Investor Relations Manager

(Teleborsa) - AATech Società Benefit attiva nello sviluppo di tecnologie, soluzioni digitali e servizi di outsourcing per istituzioni finanziarie, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Greta Antonini quale Investor Relations Manager della Società, subentrando con effetto immediatoal precedente Investor Relations Manager, il Direttore Generale del Gruppo Andrea Bonino.



La nomina, spiega una nota, si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale e delle attività di comunicazione finanziaria del Gruppo, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il dialogo con investitori, analisti finanziari e stakeholder del mercato dei capitali.



Greta Antonini ricopre attualmente il ruolo di Chief Marketing and Communication Officer di AATech, incarico che continuerà a mantenere parallelamente alla nuova responsabilità di Investor Relations Manager. Nel corso della propria carriera ha maturato oltre dieci anni di esperienza nei settori del marketing, della comunicazione strategica e delle relazioni istituzionali, guidando progetti di trasformazione digitale, comunicazione corporate e sviluppo del brand in contesti nazionali e internazionali. Entrata nel Gruppo nell'ambito dell'operazione di acquisizione di Opyn, fintech italiana, ha contribuito al percorso di integrazione e sviluppo del Gruppo, rafforzando il

posizionamento di AATech e le attività di comunicazione della società quotata. La nuova nomina consentirà di rafforzare ulteriormente l'allineamento tra comunicazione corporate, posizionamento strategico e relazioni con il mercato finanziario, garantendo continuità manageriale in una fase di crescita e consolidamento del Gruppo.



Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech, ha dichiarato: "La nomina di Greta Antonini rappresenta una naturale evoluzione del percorso professionale sviluppato all'interno del Gruppo. Le competenze maturate nella comunicazione corporate e

finanziaria, unite a una profonda conoscenza dell'azienda e del mercato di riferimento, contribuiranno a rafforzare il dialogo con investitori e stakeholder, supportando il piano di crescita di AATech".



Greta Antonini, Investor Relations Manager di AATech, ha commentato: "Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con entusiasmo, assicurando continuità al percorso di crescita intrapreso dal Gruppo. Lavorerò per

consolidare ulteriormente il dialogo con investitori, analisti e stakeholder, valorizzando la strategia industriale di AATech e supportando una comunicazione sempre più trasparente, coerente ed efficace verso il mercato".



(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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