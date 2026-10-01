Fincantieri, BofA avvia copertura con Buy per attenzione che torna sulla crescita degli utili

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha avviato la copertura sul titolo Fincantieri con raccomandazione "Buy" e target price di 17 euro per azione (upside potenziale del 41%).



Gli analisti ritengono che: 1) il potenziale derivante dalle nuove acquisizioni nel settore subacqueo non sia ancora scontato nel prezzo; 2) il consensus sottostimi l'accelerazione dei ricavi del segmento navale, in particolare nel 2028, trainata dall'ondata di ordini che viene prevista; e 3) il segmento crociere rappresenti un motore di marginalità strutturalmente meno rischioso e sottovalutato.



Il titolo ha registrato un calo di circa il 36% da inizio anno, in seguito all'operazione di ABB di febbraio, ai timori legati alla spesa per la difesa e al rallentamento nella conversione del portafoglio ordini navali (pipeline) da circa 5 miliardi di euro. Tuttavia, con la ripresa delle stime di EPS (utile per azione) a termine a partire da aprile e le commesse navali ancora da contabilizzare, BofA prevede che l'attenzione tornerà a concentrarsi sulla crescita degli utili.



BofA stima una crescita dell'EPS superiore alla media del settore (CAGR dell'EPS di circa il 34% nel periodo 2026-2030, contro una media del 23% per i titoli coperti); inoltre, il titolo scambia a uno dei multipli più bassi per il 2030 (EV/EBIT 2030 pari a 5,4x, rispetto a una media di 7,7x).

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