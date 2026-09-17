Danieli tra le migliori delle midcap, Jefferies avvia copertura con "buy" e target price di 75 euro

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Danieli , che segna un rialzo del 4,8%, risultando tra le migliori del FTSE Italia Mid Cap (+0,9%).



Jefferies ne ha intanto avviato la copertura con "Buy" e assegnandone un target price di 75 euro.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla multinazionale friulana rispetto all'indice di riferimento.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,1. Il peggioramento di Danieli è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,5.

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