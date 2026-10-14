Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un -0,19%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8346, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8305. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8387.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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