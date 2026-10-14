Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un -0,19%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8346, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8305. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8387.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)