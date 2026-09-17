Analisi Tecnica: CHF/USD del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance del Franco rosso crociato contro USD, con una variazione percentuale dello 0,89%.
Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8289. Possibile una discesa fino al bottom 0,8196. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8382.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)