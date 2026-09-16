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Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un controllato +0,16%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8192. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8172. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8212.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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