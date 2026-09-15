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Londra 14:03
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un +0,09%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8186 e primo supporto individuato a 0,8145. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8227.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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