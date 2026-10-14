Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

La giornata del 13 ottobre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,06%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8439 con tetto rappresentato dall'area 0,8466. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8429.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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