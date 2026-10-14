Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Modesto guadagno per il CABLE, che avanza di poco a +0,33%.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3267. Supporto a 1,3224. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,331.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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