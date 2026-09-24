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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

La giornata del 23 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in calo a 61.068.

Il quadro di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 61.467. Primo supporto individuato a 60.637. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 62.296.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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