Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,90% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60.211, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61.128. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59.905.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)