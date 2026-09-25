Milano 9:46
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,90% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60.211, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61.128. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59.905.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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