Bank of America, multa da oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni leggi antiriciclaggio

Atteso impatto su utile trimestrale

(Teleborsa) - Bank of America è stata multata per oltre 1,21 miliardi di dollari dalle autorità di regolamentazione statunitensi per una violazione delle leggi antiriciclaggio. Una sanzione che, secondo la banca, peserà sugli utili del terzo trimestre.



Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che la multa, la terza più alta mai inflitta nella storia del dipartimento, è dovuta al mancato invio da parte della banca di segnalazioni al governo di attività sospette per oltre 5 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo di dollari che presentavano rischi per la sicurezza nazionale e altri rischi prioritari di finanziamento illecito.



Secondo il Tesoro, l'istituto "ha dato priorità ai propri ricavi" e si è affidata eccessivamente alle richieste di informazioni provenienti da soggetti esterni come le forze dell'ordine e altre istituzioni finanziarie, anziché ai propri controlli interni.



Le parole di Bessent

"Gli istituti finanziari sono in prima linea nella protezione della nostra sicurezza economica e nazionale", ha dichiarato il Segretario Scott Bessent. "Quando una banca di queste dimensioni non rispetta i propri obblighi in materia di antiriciclaggio e sanzioni, le conseguenze si estendono ben oltre le sue mura, esponendo l'intero sistema finanziario statunitense a significativi rischi di finanziamento illecito. Le azioni odierne inviano un messaggio chiaro: nemmeno i più grandi istituti finanziari sono al di sopra della legge".

Le dichiarazioni della banca

"La conformità alle normative in materia di reati finanziari è una questione seria e abbiamo la responsabilità di gestirla correttamente", ha dichiarato un portavoce di Bank of America in un comunicato. "Abbiamo investito miliardi di dollari in tecnologia e dedicato migliaia di dipendenti alla lotta contro i reati finanziari, e il nostro team è a buon punto e si impegna a completare il lavoro necessario per affrontare le problematiche sollevate dalle autorità di vigilanza."



Il portavoce ha aggiunto che i risultati del terzo trimestre della banca, la cui pubblicazione è prevista per oggi pomeriggio, includeranno un onere non deducibile dalle imposte di 1,2 miliardi di dollari, che ridurrà l'utile netto trimestrale di circa 17 centesimi per azione.





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