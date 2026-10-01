BYD, vendite in aumento del 17% su anno a settembre trainate dall'estero

(Teleborsa) - Le vendite globali di BYD , colosso cinese delle auto elettriche, sono aumentate del 17% su base annua a settembre, raggiungendo quota 463.561 unità. Si tratta del quinto mese consecutivo di crescita, ma in lieve rallentamento rispetto al +17,8% di agosto. La quota di export è di circa il 40%, in crescita molto maggiore del totale.



BYD ha venduto 3.131.576 veicoli nei primi nove mesi del 2026, incluse 1.337.831 unità (autovetture e pickup) spedite all'estero. Si tratta di un calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'azienda punta a un volume di vendite annuale compreso tra i 5 e i 5,5 milioni di unità.

Condividi

```