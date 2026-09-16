USA, prezzi import ed export di agosto virano a +0,7 e +0,6% su mese

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import di agosto hanno segnato un +0,7% su mese, e dopo il -0,3% di luglio (rivisto da -0,4%), a fronte di un consensus di +0,4%.



Su base annua, i prezzi import registrano una variazione pari a +7%. Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi hanno registrato una variazione pari a +0,8% su mese e +5,5% su anno.



I prezzi export hanno riportato un aumento dello 0,6%, rispetto al -1,4% del mese precedente (rivisto da -1,3%) e una stima di +0,5%.



Su anno, il dato evidenzia un incremento del 8,6% a fronte del precedente +8,1% (rivisto da +8,2%). Al netto dei prodotti agricoli, i prezzi alle esportazioni registrano un +0,7% su mese e +8,9% su anno.

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