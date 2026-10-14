Forte interesse per Continental
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Brilla la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, tra i titoli dell'indice DAX, che chiude la seduta con un aumento del 2,16%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Continental disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 70,08 Euro, con stop loss stimato a quota 64,7 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```