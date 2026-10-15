Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,81%, rispetto a +0,36% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Le tendenza di medio periodo di Rheinmetall AG si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.024,2 Euro. Supporto stimato a 984,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.063,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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