Lettura rialzista per Krones

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Effervescente il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , tra i componenti del MDAX , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,52%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Krones ai prezzi attuali pari a 106,6 Euro, con stop loss individuato in area 102,3 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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