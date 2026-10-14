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USA, richieste mutui settimanali ancora in calo

Tassi sui mutui trentennali al 7,5%

Economia, Macroeconomia
USA, richieste mutui settimanali ancora in calo
(Teleborsa) - Non si arresta la discesa delle domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 9 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -2,7%, dopo il -4,2% registrato la settimana precedente, segnando il sesto calo consecutivo.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dello 0,4% e quello relativo alle nuove domande del 4%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali si mantengono sostanzialmente al 7,5% (7,49% il precedente).

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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