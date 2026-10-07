USA, non si arresta la discesa delle richieste mutui settimanali
Salgono ancora i tassi su mutui trentennali, al top dal 2023
(Teleborsa) - Ancora in contrazione le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 2 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -4,2%, dopo il -6% registrato la settimana precedente, segnando il quinto calo consecutivo e raggiungendo il minimo da gennaio 2025.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 7,5% e quello relativo alle nuove domande del 2,1%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti ulteriormente al 7,49% dal 7,3% precedente, posizionandosi ai massimi dal 2023.
(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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