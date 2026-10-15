Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Performance infelice per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 14 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo del greggio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 106,54. Possibile una discesa fino al bottom 103,94. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 109,14.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)