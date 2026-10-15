Milano 11:41
49.664 -0,18%
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Londra 11:41
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,13%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,4274. Primo supporto visto a 1,4207. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,4178.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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