ANITA, Federmanager e Freight Leaders Council: accordo per rafforzare le competenze nella logistica

(Teleborsa) - ANITA, Federmanager e Freight Leaders Council hanno siglato un Accordo Quadro per rafforzare le competenze e la managerialità nel settore dell’autotrasporto merci e della logistica. A partire dalla mappatura dei fabbisogni del comparto, l’intesa punta a sviluppare percorsi di formazione, aggiornamento e mentoring calibrati sulle reali esigenze delle imprese, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di professionalità e sostenendo lo sviluppo del capitale umano in coerenza con tali esigenze.



La collaborazione nasce dalla consapevolezza che il settore sta attraversando una fase di profonda trasformazione industriale, accelerata dalle tensioni geopolitiche, dalle transizioni ecologica e digitale e dall’evoluzione dei rapporti lungo la filiera. In questo scenario, l’analisi dei fabbisogni e l’aggiornamento delle competenze costituiscono leve fondamentali per adeguare i modelli organizzativi e gestionali delle aziende alle sfide che le attendono. Su queste basi, valorizzando il confronto e la condivisione di esperienze maturate in contesti industriali diversi, le tre organizzazioni intendono analizzare le esigenze della supply chain e dei soggetti che la animano, con l’obiettivo di sviluppare strumenti mirati e promuovere una cultura manageriale più solida, quale leva di innovazione, competitività e resilienza. L’Accordo, inoltre, mira a dare corpo a una nuova narrazione del settore, capace di valorizzare davanti all’opinione pubblica il ruolo strategico del trasporto e della logistica.



"Per mettere un freno all’incertezza e governare le trasformazioni in atto, le imprese dell’autotrasporto merci e della logistica devono intervenire sul terreno delle competenze, rafforzando la capacità di ascolto e l’apertura verso altri contesti industriali con l’obiettivo di integrare soluzioni innovative nelle proprie strategie di crescita. In questa cornice, l’Accordo sostiene la nascita di una filiera al servizio del settore e dedicata allo sviluppo delle competenze manageriali, capace di valorizzare il capitale umano e di rendere i modelli organizzativi e gestionali all’altezza delle sfide che le aziende sono chiamate ad affrontare". Lo ha dichiarato il presidente di ANITA, Riccardo Morelli.



"La sfida non è soltanto formare nuove competenze, ma accompagnare l’evoluzione delle imprese verso modelli organizzativi e gestionali più strutturati. Nel trasporto e nella logistica, come in tutti i settori strategici per il Paese, la managerialità è l’infrastruttura strategica che consente di trasformare innovazione, tecnologia e investimenti in crescita e competitività. Con questo Accordo vogliamo mettere a disposizione del comparto il patrimonio di competenze dei manager italiani e contribuire alla costruzione di imprese capaci di governare le transizioni in atto, attrarre talenti e competere con successo nelle catene globali del valore". Lo ha dichiarato il presidente di Federmanager Valter Quercioli.



"Per il Freight Leaders Council questo accordo rappresenta un passaggio importante di un lavoro che portiamo avanti da tempo sul capitale umano della logistica. Dobbiamo capire con precisione quali competenze servono oggi alle imprese e quali saranno necessarie domani, rafforzando capacità manageriali, tecniche e organizzative. L’obiettivo è contribuire a rendere il settore più competitivo e produttivo, ma anche più attrattivo per giovani, professionisti e nuove eccellenze". Lo ha dichiarato il presidente del Freight Leaders Council, Massimo Marciani.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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