Milano 11:43
49.659 -0,19%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:43
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Francoforte 11:43
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,25%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 7.853,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,25%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,25%, a quota 7.853,4 in apertura.
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