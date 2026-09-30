Milano 10:34
52.081 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:35
10.695 +0,55%
Francoforte 10:34
25.459 +0,23%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,02%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.034,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,02%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,02%, a quota 8.034,22 in apertura.
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