Milano 11:44
49.655 -0,20%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:44
10.788 +0,59%
Francoforte 11:44
25.227 -0,28%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,47%

Hang Seng a 23.955,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,47%
Indice Hang Seng -1,47% a quota 23.955,58 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```