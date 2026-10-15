Cavallera (ASPI): "Da Autostrade uno strumento per la sicurezza esteso all'intero comparto"

L'esempio della Stop Work Authority e la sua estensione al settore con l'ultimo CCNL

(Teleborsa) - Dialogo con le organizzazioni sindacali, tutela della salute e benessere e formazione continua sono elementi fondamentali per rafforzare la sicurezza delle persone e accompagnare l’evoluzione del lavoro e, su questi pilastri, Autostrade per l’Italia ha avviato un percorso per coniugare innovazione, benessere e crescita professionale.



Fra le numerose iniziative avviate dall'azienda negli ultimi anni c'è la Stop Work Authority, uno strumento che riconosce a ogni lavoratrice e lavoratore il diritto e il dovere di interrompere un’attività in presenza di una potenziale situazione di pericolo. Una pratica che ora è diventata un punto di riferimento per tutto il settore autostradale, a seguito del confronto con gli altri concessionari e con le organizzazioni sindacali e della sua estensione all’intero comparto grazie all'inserimento nell’ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).



"Il futuro del lavoro dipenderà dalle scelte che sapremo compiere oggi, investendo nelle persone e trasformando il cambiamento in un’occasione di crescita", ha dichiarato Antonio Cavallera, Direttore Human Capital & Organization di ASPI, intervenendo all’evento 'Quale lavoro' presso la Camera di Commercio di Roma.



"La tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale, - ha sottolineato Cavallera - sta trasformando strumenti, processi e contenuti del lavoro. L’intelligenza artificiale deve ampliare le capacità umane, lasciando alle persone il giudizio, la responsabilità e la decisione finale. La sfida è accompagnare l’evoluzione dei mestieri, valorizzando le professionalità".



In questo percorso, il dialogo con le organizzazioni sindacali è essenziale per anticipare gli effetti delle trasformazioni e individuare soluzioni sostenibili. "Innovazione tecnologica e innovazione sociale devono procedere insieme: le imprese crescono se crescono anche le professionalità e se le persone hanno strumenti e opportunità per partecipare al cambiamento", ha concluso Cavallera.

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