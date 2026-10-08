FiberCop prosegue i lavori della fibra ottica a Trebisacce (Cosenza)

(Teleborsa) - FiberCop prosegue i lavori di potenziamento della rete in fibra ottica in modalità FTTH (fino a casa) di Trebisacce in provincia di Cosenza, connettendo abitazioni ed imprese con la rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



Le attività in questione rientrano nel Piano Italia 1 Giga, nell’ambito del PNRR, che punta alla realizzazione della nuova rete a banda ultralarga. Già conclusi nei tempi previsti i lavori in diverse aree del territorio comunale, le attività proseguiranno ora attraverso il piano autonomo di FiberCop, che finanzierà interamente i nuovi interventi per rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.



"L’arrivo della fibra FTTH segna un passaggio importante per il futuro di Trebisacce. La nuova rete offrirà connessioni più veloci e stabili, migliorando l’accesso ai servizi e sostenendo le attività di famiglie, professionisti e imprese. Abbiamo accolto con convinzione questa iniziativa, che produrrà benefici concreti e duraturi, contribuendo a rendere la città più attrattiva e preparata alle sfide della trasformazione digitale", ha dichiarato il Sindaco di Trebisacce Francesco Mundo.



"Lo sviluppo delle infrastrutture digitali rappresenta una leva strategica per la competitività dei territori. A Trebisacce, la collaborazione tra FiberCop e l’Amministrazione comunale consente di coordinare gli interventi con attenzione alla gestione dei cantieri, alla qualità dei ripristini e alle esigenze della comunità. Un impegno condiviso per dotare il territorio di una rete moderna e affidabile, capace di creare nuove opportunità per cittadini, imprese e istituzioni", ha affermato Angela Gargani, Direttore Public Affairs di FiberCop.



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il Comune di Trebisacce potrà accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, favorendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti, mentre i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale.





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