Open Fiber, la "Fibra che ti Premia" arriva nel Lazio

(Teleborsa) - La fibra ottica di Open Fiber è arrivata anche nel Lazio. Famiglie, professionisti e imprese di 25 comuni possono oggi accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, con un’opportunità in più: ricevere un voucher da 100 euro grazie all’iniziativa ‘La fibra che ti premia’.



Tutti gli utenti residenziali che dal 4 maggio al 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione ultraveloce in fibra ottica tramite uno degli operatori partner di Open Fiber potranno richiedere un voucher del valore di 100 euro. Il premio potrà essere convertito in un Buono Regalo Amazon.it, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure, tra le novità di questa edizione, in buoni spesa Coop e Conad. Il termine ultimo per presentare la richiesta del premio è fissato al 31 gennaio 2027.



"Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come ‘La fibra che ti premia’, vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori", dichiara Stefano Rigano, Regional Manager di Open Fiber. "La rete realizzata nel Lazio è un’infrastruttura abilitante per lo sviluppo economico e sociale, capace di sostenere nuovi servizi digitali, lo smart working e l’innovazione delle imprese locali".

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