Fidia, gestione operativa in netto calo nel primo semestre

I risultati risentono della "concentrazione di consegne e ricavi nella seconda parte dell’anno", atteso recupero nel secondo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 il gruppo Fidia ha registrato ricavi netti a 6,5 milioni di euro, con una contrazione del 50% annuo. Una dinamica - come spiega la società - principalmente riconducibile alla divisione Sistemi di fresatura ad alta velocità (HSM), che ha risentito di un portafoglio ordini iniziale inferiore rispetto all’esercizio precedente e delle tempistiche di esecuzione e consegna delle commesse.



La ripresa degli ordinativi manifestatasi nel corso dei primi mesi del 2026 non si è ancora tradotta integralmente in ricavi al 30 giugno. I minori volumi di attività hanno determinato un insufficiente assorbimento dei costi di struttura, incidendo sulla redditività del semestre.



L'EBITDA è stato negativo per 3,967 milioni (negativo per 0,257 milioni nel primo semestre 2025), così come l'EBIT negativo per 4,521 milioni (negativo per 0,795 milioni nel primo semestre 2025).



Il periodo si è chiuso con una perdita netta di 5,022 milioni (perdita di 0,150 milioni nel primo semestre 2025); risultato attribuibile ai soci della controllante negativo per 5,009 milioni.



Il portafoglio ordini

Sotto il profilo commerciale, la divisione HSM ha acquisito nel semestre ordini per 20,401 milioni, in crescita del 241,8% rispetto al 30 giugno 2025. Alla fine del semestre il portafoglio ordini HSM ammontava a 22,536 milioni (+188,1% rispetto al 30 giugno 2025). La raccolta ordini e la consistenza del portafoglio non coincidono con ricavi già contabilizzati, il cui riconoscimento dipende dall’avanzamento delle commesse e dalle relative consegne. Il portafoglio ordini conferma inoltre la crescente diversificazione geografica e settoriale di Fidia.



Evoluzione prevedibile della gestione

La Relazione Semestrale evidenzia come i risultati negativi consuntivati al 30 giugno 2026 risentano in misura rilevante della distribuzione temporale degli ordini, delle attività produttive e delle consegne nell’arco dell’esercizio. La divisione HSM ha iniziato il 2026 con un portafoglio ordini inferiore a quello dell’anno precedente, per effetto del rallentamento della raccolta registrato nella seconda parte del 2025; la ripresa degli ordinativi, in particolare da marzo 2026, è destinata a trovare riflesso nei ricavi soprattutto in occasione

dell’esecuzione e consegna delle macchine nel secondo semestre.



Il miglioramento dell’attività commerciale è proseguito dopo la chiusura del semestre. Secondo quanto rappresentato nella Relazione Semestrale, alla data di approvazione il Gruppo dispone di un portafoglio ordini HSM relativo a esercizi successivi al 2026 pari a Euro 13,998 milioni; la consistenza degli ordini già acquisiti e l’avanzamento delle commesse consentono di prevedere la contabilizzazione, nel secondo semestre 2026, di una parte significativa dei ricavi riferiti a ordini in portafoglio.



Sulla base dei dati gestionali disponibili a settembre 2026, la società indica, rispetto ai corrispondenti riferimenti dell’esercizio precedente, incrementi attesi dei ricavi 2026 pari al 15% per la divisione HSM, all’11% per CNC e al 4% per Service. Gli Amministratori ritengono pertanto che il quadro gestionale alla data di approvazione presenti un significativo miglioramento rispetto ai risultati consuntivati al 30 giugno, con previsioni di recupero dei ricavi e della marginalità nella seconda metà dell’esercizio e una chiusura del 2026 attesa su livelli di fatturato in linea o leggermente superiori a quelli del 2025, con prospettive coerenti con gli obiettivi positivi del Piano Industriale 2026-2028 approvato il 15 maggio 2026.



Valutazioni sulla continuità aziendale

Il consiglio di amministrazione ha esaminato un piano di cassa aggiornato, riferito ai dodici mesi successivi al 15 ottobre 2026 , nonché un aggiornamento del Piano Industriale 2026-28, che ha rivisto in flessione non significativa le previsioni sui ricavi 2026, pur confermando le marginalità per l’esercizio in corso. Sulla base delle assunzioni formulate, gli Amministratori hanno ritenuto appropriata l’adozione del presupposto della continuità aziendale nella redazione della Relazione Semestrale. Le valutazioni tengono conto degli incassi attesi dagli ordini in portafoglio e dagli ordinativi futuri, delle previsioni per le divisioni Service e CNC e della gestione delle scadenze verso i fornitori.



Gli Amministratori hanno tuttavia rilevato la permanenza di significative incertezze in linea con quanto già evidenziato in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2025. Il consiglio di amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione delle assunzioni sottese al Cash Plan 2027 e ad adottare, ove necessario, le misure conseguenti.



Fattispecie di cui all'art. 2446 c.c.

La situazione patrimoniale individuale di Fidia S.p.A. al 30 giugno 2026 evidenzia una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, ai sensi dell’art. 2446 c.c., principalmente in conseguenza della perdita di periodo e dell’effetto negativo rilevato a patrimonio netto con riferimento alla valutazione dei warrant connessi al POC 2026, pari a circa Euro 2,2 milioni, oltre a poste minori.



Il CdA ha pertanto deliberato di conferire i necessari poteri al presidente per la convocazione dell'assemblea degli azionisti, alla quale sarà sottoposta la relazione sulla situazione patrimoniale della società, corredata dalle osservazioni del collegio sindacale, ai fini dell’adozione degli opportuni provvedimenti. La relativa relazione illustrativa sarà messa a disposizione del pubblico secondo le

disposizioni applicabili; la data dell’Assemblea sarà comunicata con separato avviso di convocazione.

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