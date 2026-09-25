ELSA Solutions, ricavi e margini in calo nel primo semestre. Backlog a 6,4 milioni di euro

(Teleborsa) - ELSA Solutions , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi delle vendite pari a 8,5 milioni di euro, rispetto a 8,8 milioni al 30 giugno 2025 (- 2,9%); la divisione Aliant registra ricavi in crescita +6,6%. L'EBITDA è pari a 0,6 milioni di euro, rispetto a 0,8 milioni al 30 giugno 2025 (-25,2%), con EBITDA margin al 7,1% (9,2% al 30 giugno 2025), l'EBIT a 0,3 milioni di euro, rispetto 0,5 milioni al 30 giugno 2025 (-44,4%), il Risultato Netto è positivo per 0,13 milioni di euro, rispetto 0,36 milioni al 30 giugno 2025 (-63,6%).



L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 1,5 milioni di euro al 30 giugno 2026 (debito netto) rispetto a 1,9 milioni (debito netto) al 31 dicembre 2025;



Il backlog al 30 giugno 2026 (i.e. valore complessivo del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare) è pari a 6,4 milioni di euro (5,1 milioni al 31 dicembre 2025 e 6 milioni al 30 giugno 2025).



"In un contesto economico globale ancora caratterizzato da elevata incertezza, volatilità dei mercati e persistenti pressioni sui costi energetici, ELSA Solutions ha chiuso il primo semestre del 2026 evidenziando una sostanziale tenuta dei ricavi consolidati - ha commentato l'AD Davide Dal Pozzo - La crescita registrata dalla business line Aliant (+6,6%) ha infatti compensato in larga misura il rallentamento rilevato nel settore E-Motion, confermando la validità del modello di business e l'efficacia della sua diversificazione operativa. Nel periodo in esame, la redditività ha risentito dell'incremento dei costi di approvvigionamento, dell'energia e dei trasporti, ma nonostante tale scenario, ELSA ha confermato il proprio orientamento strategico di lungo periodo, destinando nel semestre una parte delle risorse agli investimenti finalizzati al rafforzamento della competitività e dell'efficienza operativa".



"Al fine di garantire elevati livelli di servizio alla clientela in un contesto ancora caratterizzato da instabilità nelle catene di fornitura, ELSA ha rafforzato le proprie scorte di magazzino, assicurando continuità operativa e affidabilità nei tempi di consegna - ha spiegato - Grazie alla consolidata collaborazione con i principali fornitori strategici e a una gestione finanziaria prudente ed efficiente, è stato possibile sostenere tali investimenti conseguendo, al contempo, un miglioramento della posizione finanziaria netta, con un indebitamento finanziario netto che al 30 giugno 2026 si attesta a 1,5 milioni".

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