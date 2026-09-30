Acquazzurra, ricavi semestrali in calo del 32% a 6,7 milioni. Perdita ridotta leggermente

(Teleborsa) - Acquazzurra , società di bartering pubblicitario quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in calo del 32% a 6,7 milioni di euro, penalizzati dalla maggiore prudenza degli inserzionisti. L'EBITDA è salito del 12,9% a 0,07 milioni grazie alla razionalizzazione dei costi, mentre la perdita netta si è ridotta a 0,14 milioni. In crescita il canale B2C, a fronte di un calo delle vendite all'ingrosso e dei ricavi pubblicitari.



I risultati



I ricavi si sono attestati a 6,7 milioni di euro, rispetto ai 9,8 milioni del primo semestre 2025. I ricavi da vendita di spazi pubblicitari sono scesi a 3,7 milioni (vs 5,5 milioni), mentre le vendite all'ingrosso (B2B) sono calate a 1,8 milioni (vs 3,1 milioni), anche per l'andamento del settore automotive e per la scelta di privilegiare il più redditizio canale retail. Il B2C è invece cresciuto del 4% a 1,2 milioni, con l'e-commerce in aumento del 12,7% e i comparti Life Style, Arredamento, Tecnologia e Food&Wine in crescita complessivamente di oltre il 12%, mentre il Turismo ha risentito delle tensioni in Medio Oriente.



L'EBITDA è pari a 0,07 milioni di euro, contro 0,065 milioni dell'anno precedente, grazie ai minori costi per consulenze commerciali legati alla riduzione delle campagne pubblicitarie e alle azioni di contenimento dei costi. L'EBIT è negativo per 0,11 milioni (vs -0,17 milioni), mentre il risultato netto si attesta a -0,14 milioni (vs -0,21 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 0,3 milioni di euro, rispetto agli 0,46 milioni di fine 2025, grazie al regolare rimborso dei finanziamenti e all'aumento della liquidità.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 si è sviluppato in un contesto di mercato complesso, caratterizzato da una maggiore prudenza degli inserzionisti - ha dichiarato Giancarlo Riva, Presidente e Amministratore Delegato - In questo scenario, la crescita del B2C e il lavoro svolto sul controllo e sulla razionalizzazione dei costi ci hanno consentito di mantenere sostanzialmente stabile la marginalità operativa, contenere la perdita e migliorare ulteriormente l'indebitamento finanziario netto. Il nostro focus resta l'ampliamento del portafoglio clienti e il consolidamento delle partnership esistenti, elementi fondamentali per sostenere lo sviluppo del business e rafforzare l'approvvigionamento destinato al canale retail".



L'outlook



La società proseguirà nell'ampliamento del portafoglio clienti barter e nel consolidamento delle partnership storiche, con l'obiettivo di aumentare i ricavi pubblicitari e rafforzare l'approvvigionamento per il retail. Nel secondo semestre è atteso un possibile attenuarsi del divario registrato in alcune componenti del B2B rispetto al 2025. La gestione resterà orientata al consolidamento del fatturato retail, all'efficienza operativa e al controllo dei costi, con un approccio prudente agli investimenti e l'impegno a finalizzare le trattative di bartering in corso, in particolare nel Turismo, nel Life Style e nell'Arredamento.

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