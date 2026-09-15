NewPrinces, le acquisizioni completate spingono il fatturato a oltre 3 miliardi nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 NewPrinces ha registrato ricavi consolidati per oltre 3 miliardi di euro, rispetto a 1,3 miliardi nel primo semestre 2025, "principalmente per effetto del contributo delle acquisizioni completate nell'ultimo trimestre del 2025".



A perimetro comparabile, i volumi di vendita si sono mantenuti sostanzialmente stabili. La dinamica dei ricavi - spiega una nota - riflette principalmente la normalizzazione dei prezzi di vendita, conseguente alla riduzione a doppia cifra dei costi di alcune materie prime strategiche, tra cui olio, grano duro e latte, progressivamente trasferita ai clienti. La contrazione della componente prezzo non riflette pertanto un indebolimento della domanda sottostante.



La riduzione dei prezzi di vendita è stata accompagnata da un miglioramento del costo del venduto, la cui incidenza sui ricavi è scesa dall'80,1% nel primo semestre 2025 al 78,6% nel primo semestre 2026, contribuendo al progressivo recupero della marginalità nel corso del periodo.



L'EBITDA si attesta a 170,1 milioni, in crescita del 64,1% e con un margine del 5,6%, rispetto al 7,9% registrato nel corso dello stesso periodo del precedente esercizio e al 4,76% al 31 marzo 2026.



L'EBIT è pari a 14,7 milioni, rispetto a 52,7 milioni nel primo semestre 2025. La performance evidenzia un deciso miglioramento nel secondo trimestre, che ha registrato un EBIT positivo per 19,1 milioni, rispetto alla perdita operativa di 4,4 milioni del primo

trimestre 2026.



Il risultato netto è negativo per 5,8 milioni, rispetto all'utile di 22,2 milioni del primo semestre 2025. Anche sotto questo profilo, il secondo trimestre evidenzia una marcata inversione di tendenza, con un utile netto pari a 16,8 milioni, rispetto alla perdita di 22,6 milioni registrata al 31 marzo 2026.



Il debito finanziario netto al 30 giugno 2026 è pari a 67,3 milioni, in significativo miglioramento di circa 279 milioni rispetto a 346,2 milioni al 31 dicembre 2025. Tale evoluzione riflette la forte capacità di generazione di cassa del Gruppo, sostenuta dai flussi derivanti dall'attività operativa e dal miglioramento del capitale circolante netto, nonostante investimenti per circa 53 milioni effettuati nel corso del primo semestre.



Al netto degli effetti contabili derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16 sui leasing, al 30 giugno 2026 il Gruppo presenta una posizione di cassa netta positiva pari a 314,0 milioni, sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2025.

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