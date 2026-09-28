Amco, l'utile di pertinenza della capogruppo sale a 11,1 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - AMCO, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha chiuso il primo semestre 2026 con Asset under Management (AuM) in continuo calo per la gestione proattiva del portafoglio (-12% a/a). A seguito dell’intervento su Banca Progetto e del consolidamento di 2,1 miliardi di crediti, a fine giugno gli AuM sono 29,4 miliardi di euro. Gli incassi sono pari a 757,6 milioni di euro (-3% a/a) e collection rate al 5,1% (5,0% nel 1H25) per l’efficacia della gestione ordinaria e la cessione dei mutui re-performing.



L'EBITDA è pari a 141 milioni di euro(+16% a/a) per la crescita dei ricavi legata al portafoglio di Banca Progetto e al contributo di Exacta. L'utile netto consolidato è pari a 40,7 milioni di euro e l'utile netto di pertinenza della Capogruppo a 11,1 milioni di euro (+22% a/a), ovvero al netto della pertinenza degli altri quotisti del fondo che ha acquistato i crediti di Banca Progetto.



"Il primo semestre 2026 conferma AMCO come un operatore solido e strategico per il sistema Paese - ha dichiarato l'AD Andrea Munari - La nostra missione non si esaurisce nella gestione dei crediti deteriorati: significa intervenire nei momenti in cui il sistema richiede competenze, capacità industriale e responsabilità. La riforma della riscossione dei tributi locali rafforza questa prospettiva e offre ad AMCO l'opportunità di mettere la propria esperienza al servizio di cittadini, imprese e istituzioni. AMCO è intervenuta nel risanamento di Banca Progetto, in linea con il suo ruolo sistemico, prendendo in gestione €2,1 miliardi di crediti. Al netto di tale intervento, la gestione proattiva ha portato a una riduzione del portafoglio del 12% rispetto al 30.06.2025. La capacità di intervento di AMCO è abilitata dalla forte posizione patrimoniale e di liquidità".

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